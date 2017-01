GIP de Albergaria-A-Velha duplicou colocação de desempregados no ano passado 28 Jan 2017, 23:14 O Gabinete de Inserção Profissional (GIP) a funcionar com apoio do muncípio de Albergaria-a-Velha ajudou 171 candidatos a encontrar trabalho durante 2016.



Um aumento de cerca de 200 por cento na colocação de desempregados. Em 2015, foram empregadas 56 pessoas.



No balanço do ano agora divulgado, é dada nota do aumento dos atendimentos e colocações, "resultado de uma política de articulação que tem vindo a desenvolver com os desempregados e com o tecido empresarial do Concelho e outras entidades empregadoras".



em 2016, o GIP realizou 1086 atendimentos personalizados a pessoas desempregadas. Um aumento de 60 por cento face ao ano de 2015 (679 atendimentos).



Relativamente a ofertas de emprego em 2016, o GIP registou 65, para as quais encaminhou 1069 pessoas.



Em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social (CLDS) local, o GIP organizou o Integra’T, um conjunto de sessões de esclarecimento para alunos finalistas.



Seis turmas do 12º ano receberam informação sobre o mercado de trabalho, com a participação de técnicos do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).



O GIP apoia jovens e adultos desempregados no seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho, numa relação de proximidade.



O município de Albergaria-a-Velha faculta salas para entrevistas, "o que tem levado a uma redução das deslocações ao Centro de Emprego de Águeda, que é a entidade que serve o concelho".



O índice de desemprego tem vindo a baixar em Albergaria desde 2015, registando, até novembro de 2016 uma diminuição homóloga de -31,8 por cento.



De janeiro a novembro, o concelho albergariense regista a maior queda no desemprego entre os 19 municípios do distrito, de acordo com a União de Sindicatos de Aveiro.

