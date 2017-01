Oliveira do Bairro reserva 12 bolsas de estudo para universitários do concelho 28 Jan 2017, 22:57 A Câmara de Oliveira do Bairro aprovou a atribuição de 12 bolsas de estudo e outros apoios a alunos do ensino superior para o ano letivo de 2016/2017, num investimento que pode chegar aos 67.000 euros.



os subsídios são entregues a famílias de estudantes universitários com mais dificuldades financeiras. Cinco são novas bolsas e sete renovações.



Nove das 12 bolsas atribuídas são para estudantes do grau de licenciatura e as três restantes para o grau de mestrado.



Cada bolseiro irá receber um valor que poderá chegar ao máximo de 5.570 euros (557 euros/mês durante 10 meses), que poderá ser renovada anualmente até à conclusão da licenciatura/mestrado.



O valor das bolsas de estudo atribuídas pela autarquia aos estudantes variam de acordo com o rendimento per capita do agregado familiar e com outros apoios atribuídos pelos estabelecimentos de ensino que frequentam. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)