´Sandokan´ regressa a Aveiro a torcer que o Esmoriz vença "só desta vez" 28 Jan 2017, 22:14 O Beira-Mar recebe este domingo o líder Esmoriz (43 pontos), a contar para a 19ª jornada do campeonato da primeira divisão distrital de Aveiro.



A formação de Aveiro (5ª com 33 pontos) vem de duas derrotas comprometedoras (Alba e Oliveira do Bairro).



Já a equipa da Barrinha leva uma série de cinco vitórias, a últimas das quais por 2-1 na receção ao Carregosense. Tem seis pontos de avanço sobre o Espinho, segundo classificado, com 37 pontos (mais informação).



O embate deste domingo será vivido de forma muito especial por Dinis Resende, ex-jogador aurinegro, que passou também pela formação do Beira-Mar e chegou a orientar os séniores, com Zé Maria, por um curto período, no final de 2014.



O antigo defesa central, conhecido ao longo da sua carreira como ´Sandokan´, trabalha atualmente como diretor desportivo do Esmoriz.



Embora assuma sentir "alguma tristeza" por ver o clube onde conheceu alguns dos seus melhores momentos enquanto jogador "em patamares nada a condizer com a sua história", acredita que tem condições para um futuro melhor. "É uma grande instituição, que não morreu, assisto com grande orgulho à refundação", disse.



Dinis antecipa um dia muito emotivo com os adeptos beiramarenses. "Vai deixar-me uma lágrima no canto do olho voltar ao velhinho Mário Duarte para assistir a esta jornada", disse. "Mas pondo o coração de lado, gostaria, como devem compreender, que o Esmoriz saísse vencedor, até porque tenho um filho no plantel. Só desta vez, perdoem-me!", acrescentou.



O diretor desportivo da equipa vermelha e branca antevê um "um jogo muito equilibrado, à imagem da primeira volta". Nesta fase, com "o Esmoriz um pouco mais forte e moralizado". Quanto ao Beira-Mar, "a jogar em casa, tem um pouco mais de vantagem, mas precisa de assumir o jogo se quiser manter a corrida ao primeiro lugar". "Que seja uma boa tarde desportiva" é o voto final de Dinis Resende.

