A organização da RIATOUR, principal circuito equestre nacional de inverno, que decorre no Parque de Exposições de Aveiro, presenteou a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Aveiro Velhos com um donativo no valor de 500 euros.



A empresa portuguesa especializada na gestão de eventos hípicos GREEN HORSE entendeu dar o apoio como forma de "agradecimento pela presença na organização das provas de saltos de obstáculos realizadas ao longo do mês de janeiro".



O promotor está empenhado em associar Aveiro ao "maior e melhor evento hípico nacional indoor".



A RIATOUR "surgiu da necessidade de proporcionar aos cavaleiros nacionais e internacionais todas as condições para a prática da equitação e dos desportos equestres durante os meses de inverno em Portugal".



O "Grande Prémio RIATOUR 2017" terá lugar este domingo, pelas 16:00, com as provas de saltos a 1,45 metros, considerada a “prova raínha” dos eventos hípicos.