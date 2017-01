PS de Sever do Vouga renova confiança em António Coutinho para manter a presidência da Câmara 28 Jan 2017, 11:17 O Partido Socialista de Sever do Vouga confirmou a recandidatura de António Coutinho à presidência da autarquia local.. O professor irá, assim, tentar o segjndo mandato à frente da Câmara severense, um bastião do PS. Uma nota de imprensa assinada pelo presidente de concelhia, Ricardo Tavares, informa que o edil convite que o PS lhe endereçou para se recandidatar. O PS reconhece o desempenho da maioria, como uma “gestão de qualidade e de seriedade”, pelo que o processo de “desenvolvimento e crescimento do concelho” deve “prosseguir, assegurando as melhores capacidades de liderança para projetar o futuro de Sever do Vouga”. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

