O processo envolve dois homens e duas mulheres, entre os 29 e os 31 anos, que, à data dos factos, tinham residência no concelho de Oliveira do Bairro.



Ao falar nas alegações finais, a Procuradora considerou que ficou provado o tráfico de cocaína, heroína e haxixe, que era exercida a partir de Oiã de forma idependente, fazendo da atividade o seu rendimento principal.



Um dos casais, "ao longo de um período bastante alargado, de três anos", ao ponto de mudar para Águeda de forma a acompanhar os consumidores mais perto.



O MP considerou provado também a atividade dos outros alegados traficantes, um homem e uma mulher, ambos em prisão preventiva.



Todos os arguidos remeteram-se ao silêncio durante o julgamento que decorreu no Tribunal de Aveiro.



O produto era entregue aos consumidores nas residências ou imediações, tendo a GNR registado várias transações diárias durante a investigação que culminou com buscas domiciliárias em outubro de 2015 e início já de 2016, tendo sido feitas apreensões de droga, dinheiro, uma viatura e telemóveis.



Na última audiência de produção de prova, a Procuradora do MP requereu a instauração de procedimento criminal por falso depoimento a um casal de toxicodependentes, considerando que prestaram declarações em tribunal contraditórias com os depoimentos em fase de inquérito, designadamente quanto à identificação dos fornecedores de droga.



Para a advogada de defesa do casal em liberdade, não existem razões para uma pena que não seja suspensa (até cinco anos). O elemento masculino não tinha antecedentes por tráfico, mas a companheira já cumpriu tempo de cadeia.



O defensor do segundo casal alegou que homem deve ser absolvido, por não ser referido no tráfico.