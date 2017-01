Aveiro: PAM obriga a medidas de optimização da receita e racionalizar despesas 27 Jan 2017, 19:39 A vigência do Programa de Ajustamento Municipal (PAM) de Aveiro, que obteve o visto do Tribunal de Contas, obriga a aplicar várias medidas de reequilíbrio orçamental para otimização da receita.



O pacote fiscal terá como regra taxas máximas, como passou a suceder após a chegada da verba de emergência atribuída antecipadamente pelo Fundo de Apoio Municipal (FAM).



Assim sucederá com a participação variável no IRS, a derrama ou o IMI. Já benefícios fiscais e isenções de taxas implicarão autorização prévia "mediante justificação das vantagens económicas para o município".



A Câmara está obrigada também a racionalizar a despesa, tendo igualmente já colocado medidas em marcha nesse sentido.



O aumento de despesa com pessoal não pode ser superior à taxa de inflação. Tem reduzir os gastos com aquisição de serviços, racionalizar os consumos e baixar encargos com arrendamentos.



O contrato de recolha de resíduos sólidos urbanos tem de ser alvo de redução em 30%, em 2018.



Está definido com o FAM um plano de reestruturação da dívida.



O contrato de empréstimo até ao montante de de cerca de 85,5 milhões de euros será para liquidar em 20 anos.



A Câmara tem de submeter a parecer prévio do FAM a proposta de orçamento municipal, permitir a avaliação trimestral do PAM e não pode celebrar novos contratos de financiamento de que resulte dívida pública, bem como não promover parcerias público-privadas, "excepto quando previamente autorizados". Notícias Relaccionadas 27 Jan 2017, 15:23 Aveiro: PAM 2 recebeu visto do Tribunal de Contas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)