Navigator Company levou produtores florestais a conhecer fábrica de Cacia 27 Jan 2017, 19:08 A empresa Navigator Company (ex-Portucel) recebeu hoje na sua fábrica de Cacia, Aveiro, uma delegação de representantes da Associação Florestal do Baixo Vouga (AFBV).



Os produtores foram conhecer a laboração da unidade, nomeadamente no processo de transformação da madeira de eucalipto e a biomassa em pasta de papel e energia renovável. A empresa, que tem um grande projeto de investimento em Cacia a aguardar condições, nomeadamente fornecimento de matéria prima, é a terceira maior exportadora em Portugal e a que "gera maior Valor Acrescentado Nacional".



Administração e AFBV concordaram em prosseguir "o esforço no sentido de aumentar a produtividade da floresta de eucalipto, melhorar a conservação dos espaços florestais e incrementar a certificação da gestão florestal sustentável".



A associação abrange os concelhos de Albergaria, Anadia, Aveiro, Ovar, entre outros, totalizando cerca de 80 mil hectares de floresta. O eucalipto é uma espécie desde há muito cultivada por muitos dos proprietários neste território.



A Navigator Company lembra que "tem mantido uma regular colaboração com a AFBV no sentido de melhorar a produtividade da floresta de eucalipto, de desenvolver a certificação florestal".



São efectuadas, por exemplo, acções de monitorização e controlo fitossanitário dos povoamentos de eucalipto, ações de defesa contra incêndios, ensaios de plantas melhoradas, ensaios de adubação e muitas outras ações que têm contado com a participação de entidades ligadas à empresa, como o instituto científico RAIZ ou o grupo de sapadores florestais da AFOCELCA. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

