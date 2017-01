A partir deste sábado, a Avenida 25 de Abril, em Estarreja, será reaberta ao trânsito. A circulação de viaturas na Rua Dr. Casimiro Tavares (nas traseiras do Edifício da Câmara Municipal) passa a ser novamente de um sentido.



As alterações ficaram-se a dever à empreitada de reabilitação do Mercado Municipal de Estarreja.



A Avenida 25 de Abril foi objeto de obras de beneficiação, com o objetivo de reforçar a capacidade da rede de drenagem de águas pluviais do arruamento e dos edifícios contíguos.



Mantêm-se a proibição de circulação de pesados até dia 6 de março, com desvio do trânsito no sentido norte-sul pela Rua Padre Garrido e desvio do trânsito no sentido sul-norte pela Rua Manuel Marques Figueira.



Até à conclusão das obras da empreitada do Mercado Municipal de Estarreja, não haverá lugar ao pagamento de estacionamento nas zonas tarifadas.