Mais de 44 mil euros para formação desportiva em Oliveira do Bairro 27 Jan 2017, 18:30 A Câmara de Oliveira do Bairro pagou no passado dia 26 de janeiro 44.252 a associações desportivas do concelho, verba destinada às camadas jovens na presente época desportiva.



Das 13 associações a quem foi aprovado o subsídio, nove delas receberam o valor na totalidade, enquanto que as quatro restantes, por serem valores superiores a 5.000 euros, receberam 1/3, sendo entregue posteriormente as restantes duas tranches.



O valor total de subsídios para as camadas jovens na época 2016/17 é de 94.422 euros.



O apoio abrange 13 associações do concelho, em 9 modalidades distintas (futebol, atletismo, kickboxing, basquetebol, voleibol, karaté, dança, judo e ginástica), beneficiando diretamente 1.553 jovens desportistas, mais 64 atletas que no ano anterior. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

