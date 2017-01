Os empresários de diversão dizem que não têm condições para estarem presentes na Feira de Março de 2017, em Aveiro, atendendo a quem "o Governo de Portugal ainda não aplicou nenhuma medida de apoio à sustentabilidade da atividade ou de acordo com resolução nº80/2013", refere um comunicado.



As reuniões com governantes para tentar obter os apoios desejados não tiveram receptividade. "Resultados práticos que contribuam objetivamente para a sustentabilidade, previsibilidade dos carrosseis ainda nada", lamentam a Associação Portuguesa de Empresas de Diversão Itinerantes (APED).



Os empresários habitualmente presentes na Feira de Aveiro pediram à organização um desconto de 20% no valor dos espaços. No entanto, mesmo que a Câmara de Aveiro o conceda "não é suficiente" para "cumprir com os elevados impostos ficais, sociais em domicilio fiscal itinerante".