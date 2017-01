Empresários de diversões dispostos a faltar à Feira de Março 27 Jan 2017, 15:00 A Associação Portuguesa de Empresas de Diversão Itinerantes (carrosséis) informa que à data o Governo de Portugal ainda não aplicou nenhuma medida de apoio à sustentabilidade da atividade ou de acordo com resolução nº80/2013. É publico, que nos manifestámos 40 dias em 2013, em 8,9,10 de Novembro em Lisboa e 10 de Dezembro de em Coimbra 2016, também ocorreram duas reuniões com Dois Senhores Secretários de Estado Comércio e Assuntos Fiscais. Resultados práticos que contribuam objetivamente para a sustentabilidade, previsibilidade dos Carrosseis, ainda nada. Neste alinhamento, declarado previamente e à data formalmente publicamente para registo, os empresários de diversão não tem condições para estar presentes na Feira de Março 2017. Já na ultima Assembleia Geral os empresários habituais informaram a direção que precisavam de desconto de 20% no valor dos espaços. Sendo que à data, mesmo que Ilustre Presidente Ribau Esteves o conceda por interesse publico do costume e tradição da Feira de Março, este não é suficiente pois os empresários não conseguem cumprir com os elevados impostos ficais, sociais em domicilio fiscal itinerante. Não se trata de uma ameaça, chantagem, mas do que há 4 anos vimos alertando e manifestando. O Povo e os média são testemunhas, nós avisámos. O Povo as Crianças é que vão sofrer ! O Povo e as Crianças é que vão julgar! Pedimos os direitos de nossos concorrentes Europeus e o anterior Governo ignorou este ainda aguardamos mas...perde Aveiro, perde a Feira de Março, perdemos Nós, perde a Cultura, costume e tradição da Diversão Saudável. Perdemos todos. Em inicio de ano, também como já declarado, na falta de recursos óbvios, alertamos para abrangentes respetivas eventuais consequências. APED Notícias Relaccionadas 27 Jan 2017, 15:23 Aveiro: PAM 2 recebeu visto do Tribunal de Contas 27 Jan 2017, 18:23 Feira de Março: Carrosséis em risco Classifique esta notícia: Sem classificação

