O Bloco de Esquerda de Aveiro está em contacto com os utentes dos autocarros, registando "muitos dos problemas da concessão da MoveAveiro".



A concelhia agendou para sexta-feira e sábado, às 16.00, uma dupla audição pública "para continuar o diálogo" em torno dos transportes públicos no concelho.



O ponto de encontro será na Rua José Joaquim Lopes de Lima, 14 (Bairro do Liceu, perto da escola de condução) A participação de todos e todas é importante.



Para os bloquistas, a concessão da MoveAveiro representa "menos oferta, pior qualidade e preços mais elevados".



Na anáise do BE, "a oferta de horários foi drasticamente reduzida", assim como o número de paragens, "nomeadamente na zona das escolas em Aveiro".



O aumento de preços é notado especialmente na linha 2 (Cacia) "onde o passe aumenta de 27 para 38 euros é escandaloso tanto mais que a qualidade do serviço é deteriorada".