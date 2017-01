Agravamento do estado do tempo, Capitania do Porto de Aveiro recomenda prevenção 26 Jan 2017, 12:38 A Capitania do Porto de Aveiro informa a comunidade marítima e cidadãos em geral que está previsto um agravamento das condições meteorológicas no mar, a partir 8:00 do dia 27 de janeiro e as 6:00 de sábado.



"Este agravamento poderá ser considerado de ´risco´ pelo que devem ser consideradas medidas de prevenção por todos aqueles que se encontram próximos da linha de água", alerta o comunicado.



A instabilidade far-se-á notar pela ocorrência de vento por vezes forte e ondulação, que poderá atingir os 5 metros de altura.



"Recomenda-se evitar circular junto da orla marítima e zonas ribeirinhas, nos molhes do Porto de Aveiro e nos esporões ao longo da costa, em virtude da possibilidade de galgamento do mar, o que poderá colocar em causa a segurança de pessoas. Não desenvolver quaisquer atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva ou desportos náuticos".



A Capitanoia aconselha, ainda, o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações.



A Autoridade Marítima Local de Aveiro estará de prevenção e pronta para responder às situações que ocorram e demandem a sua intervenção em matéria de salvamento marítimo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)