A Câmara de Estarreja agendou para este sábado, de manhã, a inauguração de dois investimentos na rede viária da freguesia de Avanca que totalizam os 345 mil euros.



Estão em causa, as empreitadas de alargamento e beneficiação da Rua do Outeiro da Bandeira e da Rua do Fojo.



"Reclamadas há largos anos pela população, as melhorias agora implementadas estendem-se por mais de 2 quilómetros desde a Rua do Outeiro da Bandeira e Travessa do Outeiro da Bandeira, incluindo caminhos adjacentes, até à Rua do Fojo, englobando ainda a Travessa da Fonte e o Beco dos Vassoureiros", refere uma nota camarária.