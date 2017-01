Está terminada a instalação do novo abrigo de passageiros para os utilizadores do ferryboat/lancha no Forte da Barra, junto ao respetivo cais, informa a Câmara de Aveiro.



A estrutura de apoio ficou imediatamente em funcionamento.



"Trata-se de mais um investimento da Câmara Municipal de Aveiro na melhoria do serviço de transportes, disponibilizando um novo equipamento com as condições necessárias para posto intermodal dos transportes de autocarro e ferryboat/lancha", refere uma nota de imprensa.



O equipamento passa a ser gerido pela empresa concessionária dos transportes públicos (Aveirobus), procedendo ao seu fecho durante a noite/madrugada por questões de segurança e salubridade.