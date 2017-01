CDS pede investimentos na modernização da Linha do Vouga 24 Jan 2017, 23:38 O CDS-PP entregou na Assembleia da República um Projeto de Resolução que recomenda ao Governo que requalifique e modernize a Linha do Vouga, ligando-a à Linha do Norte (em Espinho) e incluindo-a no Plano de Investimentos Ferroviários 2016-2020.



Assinado pelos deputados João Almeida e António Carlos Monteiro, ambos eleitos pelo círculo de Aveiro, e Hélder Amaral, Pedro Mota Soares, Cecília Meireles, Ana Rita Bessa e Nuno Magalhães, o documento preconiza a modernização e requalificação da Linha do Vouga enquanto "uma aspiração legítima das populações dos concelhos servidos pelo seu percurso e não a concretizar é ignorar a sua importância enquanto fator de coesão da região".



A Linha do Vouga é o único troço de bitola métrica ainda em exploração, desenvolvendo-se em dois ramais – Aveiro/Águeda e Espinho/Santa Maria da Feira/São João da Madeira/Oliveira de Azeméis/Albergaria-a-Velha, servindo 44 estações e apeadeiros, numa extensão de 96 quilómetros, estando suspensa a circulação ferroviária de passageiros entre Oliveira de Azeméis e Sernada do Vouga.



"Em 2011, o Plano Estratégico dos Transportes propunha o encerramento da Linha do Vouga, mas a oposição dos diversos partidos políticos contribuiu para que essa intenção não se concretizasse", lembra o CDS.



Apesar da sua degradação, a Linha do Vouga "é uma referência estratégica para as populações e para o desenvolvimento da região – o eixo urbano que o seu percurso abarca tem mais de 300 mil habitantes e é um dos mais industrializados do país", lê-se na proposta que espera encontra receptividade de investimento governamental.



O CDS lembra que é "consensual o reconhecimento de que, tanto ao nível do Entre o Douro e Vouga como no seio da Área Metropolitana do Porto, a Linha do Vouga continua a ser um recurso estruturante para a região". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)