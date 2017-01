Abertas candidaturas a apoios camarários para coletividades do concelho da Murtosa 24 Jan 2017, 23:34 A Câmara Municipal da Murtosa aprovou as normas orientadoras do programa de apoio às associações e coletividades para o ano de 2017.



À semelhança do ano anterior, é dado "enfoque principal" a atividades de formação desportiva e artística dos jovens promovidas pela coletividades locais.



O período de candidaturas decorrerá de 1 a 28 de fevereiro de 2017, sendo elegíveis para o apoio as coletividades, grupos e associações legalmente constituídos, com sede no concelho da Murtosa, que contribuam para a promoção da atividade cultural, desportiva, social, ambiental e recreativa no município.



No ano passado, o município comprometeu uma verba de cerca de 150.000 euros para apoio às coletividades. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)