O Tribunal de Aveiro condenou a três anos e três meses de cadeia efetiva um homem de 47 anos de Ílhavo que estava acusado de violência doméstica e roubo.



Fica ainda obrigado a indemnizar a vítima, sua esposa, por danos morais, em três mil euros, estando proibido de a contactar de qualquer forma durante três anos.



O arguido, atualmente desempregado, já beneficiara de uma pena suspensa anterior, quando foi condenado a dois anos de prisão também por factos relacionados com violência doméstica.



Durante o julgamento do processo mais recente, o marido violento optou por remeter-se ao silêncio.



A falta de arrependimento pesou na decisão do coletivo, que também teve em conta as constantes violações da medida de coação, tendo chegado a cortar a pulseira electrónica.



O coletivo de juízes fez notar a resistência do indivíduo a acompanhamento clínico para tratar o problema de alcoolismo que está na origem do seu compartamento violento.



O arguido foi condenado anas penas parcelares de três anos por violência doméstica (entre 2014 e 2016) e a um ano e dois meses pelo episódio do roubo.



"Os factos prolongaram-se durante muito tempo, levando os filhos de 20 e 23 anos a sairem de casa. Numa fase da sua vida em que estava a beneficiar da suspensão de uma pena por episódios similares, não interiorizou a gravidade da conduta", referiu a juíza presidente.



A magistrada fez notar, ainda, que o tribunal "não é insensível ai drama causodo pelo problema de alcoolismo, mas não encontrou outros mecanismos adequados que pudessem levar a suspender a pena, porque "o arguido não mostrou vontade de se tratar e em liberdade acabaria por infernizar a vida da família novamente".



A GNR da Gafanha da Nazaré registou várias queixas por agressões e ameaças, inclusivamente de morte, apresentadas pela vítima. No caso do roubo, o arguido surpreendeu a esposa, atirou-a ao chão aos murros, apoderando-se do telemóvel e 40 euros em dinheiro. A mulher ficou uma semana de baixa devido ao episódio violento.