Aveiro: Pesca com ganchorra fiscalizada pela Polícia Marítima 24 Jan 2017, 16:22 O Comando-local da Polícia Marítima de Aveiro efetou na noite de 20 de janeiro uma operação de fiscalização a embarcações de pesca que utilizam a ganchorra, uma arte de arrasto cuja espécie alvo é a amêijoa-branca.



Segundo um comunicado, foram abordadas duas embarcações de pesca a operar no litoral de Aveiro.



"As embarcações intercetadas estavam em situação legal quanto às quantidades de pescado e na documentação no geral, com a exceção da caducidade de um Certificado de Aptidão Física de um dos tripulantes de uma das embarcações, do qual foi efetuado o auto de notícia", lê-se.



O exercício da pesca com ganchorra é autorizada de segunda-feira até às 15:00 de sábado. Cada embarcação licenciada pode efetuar até cinco marés, em cada semana. Estão fixados como limites máximos 1800 kg por semana e 900 kg por dia de amêijoa-branca, por embarcação.







