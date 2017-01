Aveiro: Concessão de transportes faz ajustes a partir de 1 de março 24 Jan 2017, 16:01 O presidente da Câmara reafima o propósito de fazer acertos na circulação dos transportes públicos a 1 de março.



"O objetivo é chegarmos a um bom ponto de equilíbrio e de qualidade do funcionamento do serviço da Aveirobus até ao final do primeiro trimestre deste ano", escreve Ribau Esteves na habitual mensagem mensal divulgada pelo site do município.



O primeiro mês da concessão está a conhecer "muitos problemas" nos autocarros e transportes fluviais que "têm vindo a ser resolvidos gradualmente, com um claro registo de melhoria da qualidade do serviço na quarta semana de operação".



"Outras melhorias que derivam da análise e da ponderação da operação e das reclamações e propostas dos Utentes/Cidadãos, vão ter a devida decisão e comunicação em fevereiro de 2017 e entrar em vigor a 1 de março de 2017", adianta Ribau Esteves.



A Câmara está a contar em fevereiro proceder ao lançamento do concurso do Centro Coordenador de Transportes, num investimento total próximo do meio milhão de euros.



Presidente fala em mandato com "sucesso" e perspetiva futuro "em crescendo" de realizações O edil aproveita a mensagem "para reiterar a importância do caminho" que a maioria tem vindo a trilhar na gestão da Câmara, salientando "o cumprimento dos objetivos fixados e a garantia do sucesso que estamos a alcançar em cada uma das etapas" percorridas.



O futuro seria alcançando, garante o autarca, "em crescendo" de "capacidade, credibilidade, quantidade e qualidade de prestação de serviços". Mas também "realização de obras, eventos e programas de apoio ao crescimento social, cultural e económico". Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)