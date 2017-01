A PJ de Aveiro deteve, com ajuda da GNR, o presumível autor de um crime de incêndio florestal ocorrido na tarde da passada sexta-feira em Caria, São Miguel do Mato, concelho de Vouzela.



Segundo um comunicado, "o incêndio teve início através de chama direta, com recurso a um isqueiro, na abundante vegetação seca que se encontrava nos terrenos ardidos, constituída por silvas e mata".



A pronta deteção do início do fogo permitiria, contudo, um rápido e eficaz combate pelos bombeiros, impedindo que atingisse proporções de relevo num local caracterizado por mancha florestal extensa e muitas habitações próximas.



"Os factos terão sido praticados num quadro de alcoolismo", refere a PJ que identificou e deteve o suspeito com apoio de militares dos Serviços de Proteção da Natureza da GNR.



O suspeito, com 51 anos, sem qualquer ocupação profissional conhecida, já tinha sido condenado em pena de prisão efetiva pelo crime de incêndio florestal.



Será conduzido a interrogatório judicial.