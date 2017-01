Do basquetebol às mesas: A carreira de João Nunes, o pai do poker em Portugal 24 Jan 2017, 11:55 Um jogador de sucesso no basquetebol, com uma boa e digna carreira que durou mais de 10 anos. João Nunes, conhecido como JoMané, cidadão de Aveiro, não se contentou com o estatuto alcançado no segundo desporto mais popular de Portugal, mas decidiu ir bem mais longe. Após deixar o basquetebol, dedicou-se ao poker a tempo inteiro e colocou o seu nome na história desse desporto.



Vale a pena lembrar com atenção a carreira de JoMané com o basquetebol, desporto que deixou quando tinha apenas 31 anos. Destacou-se em diversas equipas durante sua carreira, incluindo o Aveiro Basket. Jogou como profissional por 14 épocas e representou Portugal.



A transição para o poker foi natural, apesar de à primeira vista não existir muita semelhança entre os dois desportos. Um colega de equipa norte-americano deu-lhe a conhecer o jogo quando ainda era profissional de basquete. “No início era um hobby, e uma brincadeira logo acabou por tornar-se uma empresa”, disse JoMané entrevistado pelo site P3. Não demorou muito para o poker tornar-se a sua nova profissão e com sucesso continental.



O crescimento no desporto com as cartas foi rápido e mudou a história de Portugal com o poker. JoMané fundou em 2004 a maior comunidade online de poker no país. Obteve notoriedade e respeito entre profissionais da Europa. Chegou a ganhar US$ 15 mil num único torneio.



Parece que JoMané é um líder de muito respeito, pois foi capitão no basquete quando atuava no Aveiro Basket e também exerceu a função de capitão no poker com a equipa nacional em alguns torneios.



A lista de realizações com o desporto das fichas é grande. É fundador do circuito Solverde Poker Season, inaugurado em 2006 , que é um dos mais importantes da Europa. Neste ano, o Solverde terá pelo menos nove etapas e passará pelos casinos de Espinho, Monte Gordo, Vilamoura e outros.



Com muita história no desporto, actualmente é considerado como o pai do poker em Portugal, e ajudou a levar o conceituado European Poker Tour (EPT) ao país lusitano.



A opinião de JoMané é levada a sério por todos os lugares que vai, um respeito adquirido com o tempo. Auxilia na organização de vários torneios de poker em Portugal, e a sua voz é reconhecida, pois também trabalha como comentador de TV.



Segue também como divulgador do seu conhecimento a outros jogadores e mantém um vlog que oferece dicas de como jogar e sobre as novidades desse desporto em Portugal. “Esperamos continuar por muito tempo e fazer crescer esse desporto. Temos celebridades, profissionais e outras personalidades neste jogo, cada vez mais há pessoas que querem conhecer e aprender como funciona”, diz JoMané em um de seus vlogs. “Com o tempo, quando o poker tiver mais notoriedade, eu acho que vai haver espaço para as grandes figuras do poker nacional no horário nobre da TV”, completa.



A popularidade do desporto reflete-se nos números e no aumento de praticantes. O poker continua a crescer em Portugal, e no ano passado teve um aumento significante que faz crescer o otimismo para o futuro.



Uma das vantagens do poker é que, ao contrário do basquetebol, não exige muito no aspecto físico. JoMané, quando entrou na faixa dos 30 anos, sabia que não tinha várias épocas para completar como um profissional de basquete. Na actual profissão, o pai do poker em Portugal tem tudo para continuar sendo uma referência por muito tempo.

