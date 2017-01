Ministério da Saúde manda incluir contributos de Ovar no estudo para criar Unidade de Saúde Local do Entre Douro e Vouga 24 Jan 2017, 11:41 O Ministério da Saúde mandou "reavaliar" o plano de negócios da futura Unidade Local de Saúde do Entre Douro e Vouga, anunciou a Câmara de Ovar.



A decisão foi tomada após a reação da edilidade vareira ao documento, no passado mês de dezembro.



Segundo uma nota informativa, o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde acaba de informar que o Ministério da Saúde entende que o processo de constituição da ULS, nomeadamente o plano de negócios "deve ser reavaliado, de forma a incorporar sugestões e comentários" do município de Ovar.



A Administração Regional de Saúde do Norte foi encarregada de proceder "a essa reflexão" para "num período de seis meses, possa ser elaborada uma segunda versão do projeto".



A ULS incluiria o Hospital de Ovar e Rede de Cuidados Primários de Ovar (centro de saúde e Unidades de Saúde Familiares do concelho) em torno do Centro Hospitalar de Entre Douro e Vouga (CHEDH.



A auscultação promovida localmente pela Câmara de Ovar foi "unânime, no sentido do desacordo ao documento em discussão".



É defendido para o Hospital de Ovar "com autonomia técnica e administrativa" para serviços de proximidade e um papel de interface com outras Unidades.



Assim como "uma eficiente e pronta emergência pré-hospitalar, reequacionando a mais-valia de uma urgência básica".

