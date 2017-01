Oliveira do Bairro agrava crise aurinegra 22 Jan 2017, 21:40 O Beira-Mar perdeu pela primeira vez no campeonato distrital fora de portas, esta tarde, em Oliveira do Bairro, por um expressivo 3-0.



A equipa bairradina tinha perdido os três jogos anteriores.



Os aveirenses, onde se estreou o treinador Augusto Semedo, somaram a segunda derrota consecutiva, dando continuidade à fase mais negra da época em termos de resultados.



Um desaire que atira a equipa para o quinto lugar (33 pontos), comprometendo seriamente no arranque da segunda volta o objetivo de disputar os lugares cimeiros do campeonato que é liderado pelo irreprensível Esmoriz, com 43 pontos [resultados e classificação].



O Beira-Mar entrou muito mal no jogo. Ao intervalo, o Oliveira do Bairro, que também vinha de uma mudança de treinador, vencia por 2-0, golos apontados por



TóJó (11m) e Rato (26m) beneficiando de falhas defensivas.



Os ´Trevos da Bairrada´ viram o árbitro não assinalar uma grande penalidade por ´carga´ de Ramalho. E TóJó esteve perto de faz bis num remate perigoso.



A última oportunidade antes do apito para descanso pertenceu aos visitantes. João Dias viu o poste devolver um remate bem medido.



O Beira-Mar fez substituições e quando procurava remar contra a maré a equipa local sentenciou o jogo, com o terceiro golo apontado aos 78m por Luis.



Os aveirenses regressaram a casa com uma derrota pesada e uma exibição muitos furos abaixo do que já alcançou em palcos mais difíceis [ficha do jogo].





Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)