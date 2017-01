Gafanha festeja em casa com goleada 22 Jan 2017, 21:08 O Gafanha festejou hoje em casa o apuramento na série D para a fase de subida do CNS com uma vitória frente à Associação Desportiva Nogueirense por 4-1.



A equipa treinada por Nuno Pedro, que lidera com 37 pontos, já tinha garantido no jogo anterior, matematicamente, o direito a lutar por um lugar nas competições profissionais.



Em segundo, a seis pontos, está o Lusitano de Vildemoinhos que ganhou em casa 2-0 ao Pampilhosa.



O Anadia goleou o Águeda por 6-1, ocupando o terceiro lugar, com 30 pontos (mais informação).



Na série C, a Oliveirense venceu o Gondomar por 5-1 e lidera com 33 pontos.



O segundo lugar está entregue ao Salgueiros (31 pontos), que venceu em casa a Sanjoanense por 3-0 (mais informação).



