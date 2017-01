Os deputados do CDS-PP Hélder Amaral, Pedro Mota Soares e João Rebelo questionaram o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas sobre os pormenores que envolvem a ligação ferroviária Aveiro – Guarda – Salamanca.



O Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014/2020 contemplava já, como prioritárias, duas infraestruturas fundamentais para o concelho da Guarda: o Eixo ferroviário Aveiro/Guarda/Vilar Formoso e a conclusão da modernização da Linha da Baixa Beira (LBB), no troço Guarda/Covilhã, agora anunciada.



A Guarda está localizada na confluência de duas das mais importantes rodovias do nosso país, a A23 e a A25, da mesma forma que para lá convergem a LBB e Linha da Beira Alta (LBA), distando a cidade cerca de 35 Km da mais importante fronteira terrestre do país, Vilar Formoso.



O eixo ferroviário Aveiro/Guarda/Vilar Formoso de transporte de mercadorias em Alta Velocidade poderá favorecer os diferentes setores económicos existentes e promover a instalação de outros, incluindo o exportador.



A Guarda está localizada sensivelmente a meio caminho entre Aveiro e Salamanca, cidade espanhola onde já existe um Posto Aduaneiro Interior.



A Guarda não pode ficar fora da oportunidade que o investimento na ferrovia significa, para valorizar a sua localização estratégia de “Porta da Europa” e as condições já criadas para os operadores de logística e instalação de atividades produtivas industriais e outras.



A potenciação desta localização, única no país, carece do apoio da administração central.



A conclusão anunciada agora do troço da LBB, Guarda/Covilhã, é uma obra que vai permitir fechar a malha das ligações ferroviárias na área geográfica que corresponde ao território onde se situa a CIM das Beiras e Serra da Estrela, além de, como refere a Infraestruturas de Portugal, ter relevância a nível nacional, uma vez que permite o fecho do “anel” ferroviário composto pela Linha do Norte e pelas LBB e LBA, permitindo uma melhor gestão de todo o trânsito de passageiros e mercadorias.



O eixo ferroviário Aveiro/Guarda/Vilar Formoso de transporte de mercadorias é um projeto-chave para o desenvolvimento da Guarda e de todo o território da CIM das Beiras e Serra da Estrela, onde o concelho se insere.



A Guarda necessita, no eixo ferroviário Aveiro/Guarda/Vilar Formoso, de um terminal ferro/rodoviário e de um Porto Seco, que rentabilizem as potencialidades da Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial (PLIE) e permitam o desenvolvimento do concelho e da região.



Tendo em conta todos estes fatores, os deputados do CDS-PP querem saber se o novo troço de via-férrea, destinado a efetuar a concordância da LBB com a LBA, contempla já uma ligação à PLIE (projetada para o Sul da cidade da Guarda), e se o novo troço, anunciado como necessário para efetuar a concordância da LBB e LBA, prevê uma localização que permita, em termos futuros, a expansão para acolher outras infraestruturas ferro/rodoviárias.



Hélder Amaral, Pedro Mota Soares e João Rebelo questionam ainda o ministro sobre se o futuro corredor ferroviário de Alta Velocidade Aveiro/Guarda/Vilar Formoso, nas componentes de passageiros e mercadorias, vai servir diretamente a Guarda e a Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial, com paragem nas infraestruturas agora em implementação ou noutras a criar.



Outra das questões é se está prevista, no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas, a construção de um terminal ferro/rodoviário de mercadorias, adjacente à Plataforma Logística de Iniciativa Empresarial, complementado com uma Estação Aduaneira Interior, vulgarmente designada por Porto Seco.



Finalmente, os deputados do CDS-PP querem que o ministro diga se as anteriores questões são consentâneas com a valorização do interior e se são iniciativas enquadráveis no conceito de coesão territorial do atual Governo.

CDS