Futebol / Primeira divisão distrital: Augusto Semedo satisfeito com o empenho da equipa após ´chicotada psicológica´ 21 Jan 2017, 23:50 Augusto Semedo mostrou-se satisfeito com o início do trabalho em Aveiro. O primeiro teste será este domingo em Oliveira do Bairro.



"A equipa está a corresponder ao que lhe tem sido pedido, nos três treinos realizados", adiantou.



O treinador começou a orientar o plantel quarta-feira na sequência da saída de José Alexandre Silva, consumada na segunda-feira na ressaca da derrota caseira de domingo com o Alba (1-2).



Para o embate em Oliveira do Bairro, Augusto Semedo não vê motivos para que se manifeste qualquer intranquilidade pela mudança ainda muito recente. Os jogadores estão mais focados em encontrar formas de encarar a mais valia do adversário para arrancar a segunda volta com o regresso às vitórias.



"A equipa vai apresentar-se com o coração e a cabeça necessárias para superar um obstáculo que vale mais que a classificação demonstra", alertou. Os bairradinos perderam os últimos três jogos. Seguem em 13º, com 20 pontos.



Augusto Semedo não antecipa grandes mudanças ao que tem sido o figurino habitual da equipa, embora prometa já dar um cunho pessoal à forma de jogar.



"O tempo é ainda curto mas há conceitos que vamos procurar seguir, que têm sido acolhidos pelos jogadores. Pretendemos ser fortes e estamos a trabalhar para isso. Mas este é um processo contínuo, que exige persistência, confiança e sobretudo compromisso", pediu. Notícias Relaccionadas 21 Jan 2017, 10:39 Médio Castro fora dos convocados do Beira-Mar Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)