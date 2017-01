"Continuamos unidos e motivados para defender o Beira-Mar" - Pedro Moreira, capitão 19 Jan 2017, 22:50 "Continuamos unidos e motivados para defender o clube que representamos". É esta a mensagem forte transmitida aos adeptos pelo capitão do Beira-Mar numa das semanas mais difíceis da época.



Pedro Moreira, que decidiu prosseguir a carreira como amador na queda à segunda divisão distrital, garante que o plantel está determinando em correspnder às expetativas, ultrapassada a turbulência gerada pela mudança de treinador.



"Estas mudanças fazem parte do futebol, seja profissional ou amador. Temos de estar preparados para elas", refere o experiente lateral direito que tem figurado no onze titular.



O jogador deixa uma palavra de reconhecimento pelo trabalho de José Alexandre Silva, que na sua segunda época deixou a equipa apenas com duas derrotas no campeonato da primeira divisão distrital.



"Temos muito a agradecer ao mister por tudo que nos ensinou durante este tempo todo, mas o ciclo fechou-se com a sua saída", referiu.



Pedro Moreira assegura que a equipa encara o novo ciclo sob liderança técnica de Augusto Semedo "com otimismo de alcançar os objetivos do clube, que passam por pensar jogo a jogo e trabalhar de forma a somar os três pontos em disputa". O primeiro teste será domingo em Oliveira do Bairro, equipa que também mudou de treinador. Notícias Relaccionadas 18 Jan 2017, 15:38 "O Beira-Mar precisa de ser mais forte para encarar outras ambições" - Augusto Semedo Classifique esta notícia: Sem classificação

