Autarquia de Ovar vai investir 1,8 milhões de euros na recuperação do Esmoriztur 19 Jan 2017, 19:31 A Câmara de Ovar deu luz verde ao concurso público da empreitada de requalificação do edifício do Esmoriztur.



"Avaliada em 1,8 milhões de euros, a empreitada prevê reabilitar o edifício designado por Cineteatro de Esmoriz, com o intuito de devolvê-lo ao usufruto da população", refere um comunicado.



A edilidade diz que cumpre "mais um objetivo do plano de ação para o mandato autárquico".



A obra permtirá reabilitar o coração do edifício – sala de espetáculos, mantendo a sua função de espaço para atividades culturais, nomeadamente cinema e teatro, prevendo-se ainda a sua utilização para sala de conferências, concertos e todas as atividades que possam usufruir de um anfiteatro de grandes dimensões com capacidade para acolher confortavelmente 500 pessoas sentadas.



Paralelamente, coexistirão o gabinete administrativo, o posto de segurança, sala de reuniões, foyer, cabine de projeção, camarins, bar/cafetaria, e na cave uma outra sala para atividades culturais e formação, entre outros.. Destaque para o aumento da profundidade do palco, o aumento do backstage e a implementação de um acesso direto ao exterior para cargas e descargas.

