Ílhavo: Município aprova Interesse Público do projeto de ampliação da Ria Stone 19 Jan 2017, 12:23 A Câmara de Ílhavo deu parecer favorável ao pedido de ampliação da empresa Ria Stone, através do Reconhecimento de Interesse Público Municipal.



A fábrica de louça de mesa em grés do grupo Visabeira funciona na Zona Industrial da Mota (ZIM).



Um investimento de cerca de 15 milhões de euros e criar cerce de 70 novos postos de trabalho.



O projeto de ampliação visa aumentar a sua capacidade produtiva em mais de 18 milhões de peças/ano (60% da capacidade atualmente instalada) para atingir o volume de negócios em 2021 de 25 milhões de euros.



Mas também aumentar a eficiência energética em 10% alargar as instalações numa parcela de 20.000 m2 para edificar uma área de aproximadamente 9.000 m2.



Inaugurada em 2014, representou um investimento inicial de 25 milhões de euros e 150 novos postos de trabalho.



A criação desta empresa resultou de um processo de seleção da empresa sueca IKEA, sendo fornecedora de peças em grés de diversas cores e tamanhos, num total de 40 referências, representando uma produção de 30 milhões de peças por ano.



O projeto está orientado para a exportação, representando as vendas no mercado externo cerca de 85% a 90% da faturação da empresa, contribuindo, desta forma, para o aumento das exportações nacionais de bens ou serviços com alta intensidade tecnológica, que entre 2014 e 2021 se prevê possa representar cerca de 110 milhões de euros de valor acumulado.



Segundo a Câmara de Ílhavo, o Reconhecimento de Interesse Municipal da proposta de ampliação "representa mais um passo na concretização deste importante investimento, promotor de desenvolvimento científico, tecnológico e empresarial no Município de Ílhavo e na Região de Aveiro".



A proposta segue agora para votação final pela Assembleia Municipal de Ílhavo. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)