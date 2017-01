"Só com assistência financeira resolvemos a dívida" - Ribau Esteves 19 Jan 2017, 11:50 O presidente da Câmara de Aveiro garante que continua a não existir alternativa ao Programa de Ajustamento Municipal (PAM) para o saneamento financeiro.



Ribau Esteves disse na última reunião do executivo que os indicadores financeiros relativos ao exercício de 2016 obrigam a recorrer à assistência financeira.



"A Câmara tem um indicador de 2,89 % , muito acima dos 2,5 %, mas abaixo dos 3,4% do que acontecia, porque pagámos dívidas", explicou.



Isso mesmo seguirá nos esclarecimentos pedidos pelo Tribunal de Contas (TC) ao pedido de visto dos contratos com o Fundo de Apoio Municipal (FAM). A Assembleia Municipal será chamada a aprovar esta sexta-feira as correções recomendas pela entidade fiscalizadora.



"A Câmara de Aveiro está bem gerida, conseguiu reequilibrar as suas contas, tem resultados operacionais positivos, mais receitas do que despesas, e racionalizou despesas e receitas. Mas ainda devemos mais de 100 milhões de euros a cerca de mil entidades e só com assistência financeira resolvemos esse problema", afirmou o edil.



"Já demos um grande contributo, foram mais de 45 milhões de euros de dívidas pagas em três anos. Agora temos de ter esta ajuda para equilibrar, fazer bem o serviço de dívida e manter capacidade de investimento", vincou.



Embora a conta de gerência só seja aprovada em março, o edil explicou que o TC tem a prática de validar a informação formal mensal sobre a situação financeira.

