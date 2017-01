O PSD de Águeda reuniu no domingo passado em plenário para dar o parecer favorável à escolha de Miguel Roque da Comissão Política Concelhia para candidato à Câmara Municipal de Águeda.



"Com a presença de uma sala cheia de militantes, esta foi uma escolha consensual e unânime, considerando ainda o plenário Miguel Roque como uma aposta ganhadora e acertada para conquistar a Câmara de Águeda", refere um comunicado.



Miguel Roque é licenciado em Engenharia da Cerâmica e do Vidro pela Universidade de Aveiro, filho de Barrô, onde viveu durante 30 anos. É casado, tem 2 filhos, sendo actualmente Administrador da empresa Porcel em Oliveira do Bairro.



"Foram ainda realçados como factores de destaque a sua competência profissional, a sua experiência na liderança de projectos, bem como a sua capacidade de diálogo, criada ao longo de anos quer na sua vida empresarial, quer na sua relação com o associativismo local", lê-se na informação.



Os militantes salientaram também a sua vasta experiência associativa onde se destaca a Presidência da Associação Comercial e Industrial da Bairrada (ACIB), do Centro Cultural de Barrô (CCB) e dos Atómicos Sport Clube, sendo ainda fundador de Confraria que agrega todos os municípios da Bairrada, membro do conselho de curadores da Fundação Almeida Roque, membro da direcção da ABARCA, membro de órgãos sociais de diversas associações empresarias designadamente a Associação Portuguesa das Industrias de Cerâmica e Cristalaria (APICER) e o Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro (CTCV).