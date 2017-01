O programa de reflorestação do Cabeço Santo, no concelho de Águeda, prossegue no próximo sábado.



"Vamos continuar as plantações de Inverno por encostas e vales de Belazaima do Chão, perto da Serra do Caramulo", adiantam os promotores em nota de imprensa.



Os voluntários são desafios a mais um contributo para prosseguir os trabalhos de regeneração de áreas de floresta autóctone que têm decorrido na última década com o apoio da associação ambientalista Quercus.



Será a segunda tentativa de retomar as jornadas em 2017, atendendo a que a primeira data não teve a adesão necessária para voltar ao terreno.



Em outubro passado, na última saída, estiveram envolvidos nas tarefas 13 voluntários, com a particularidade da plantação ter avançado para uma área nova, no vale de Barrocas, que estava preparada desde 2016.



Apesar das encostas bastante inclinadas, os solos são "de qualidade superior à média para estas montanhas". Dos 10 hectáres de terreno, o objetivo é plantar a curto prazo cerca de três hectares,



Para a primeira jornada do ano, a organização oferece almoço em modo pic-nic e lanche. Está disponível, em caso de necessidade, a partilha de boleias a partir da estação de comboios em Aveiro.