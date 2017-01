Museu Marítimo inicia ano de comemorações do 80º Aniversário 17 Jan 2017, 00:14 Em 2017, o Museu Marítimo de Ílhavo (MMI) completa 80 anos de vida, 80 Anos a Navegar. Neste ano de festa e de novas ideias, a Câmara Municipal de Ílhavo e o MMI prometem boas navegações e dão conta dos excelentes resultados alcançados em 2016.



Ano em que se registou o maior número de visitantes da sua história: 81.010 visitantes, verificando-se também um recorde histórico de receita própria, proveniente de ingressos, vendas nas lojas e cedência de espaços.



A abrir o ano de comemorações, no sábado passado, dia em que se assinalou o 4.º aniversário do Aquário dos Bacalhaus, o Museu lançou a edição revista e ampliada do livro “Portugal no Mar – Homens que Foram ao Bacalhau”, que inclui 17 mil fotografias.



Outra excelente notícia que marca o início de um ano de festejos é a transferência do arquivo dos organismos públicos das pescas para o MMI, por iniciativa da Direção Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos.

2017 será também o ano de renovação do Navio-Museu Santo André, com reparações em terra e em doca, às quais acresce a remodelação de conteúdos, com vista ao reforço da função didática, memorial e turística.

Tornar o Museu mais inclusivo e ampliar os registos de informação multilingue, potenciando a atração de mais público estrangeiro são outros objetivos traçados para 2017. Para isso, o Museu irá reformar as acessibilidades, com a introdução de áudio-guias e a disponibilização de mais informação para pessoas com deficiência.



As candidaturas em rede a projetos de financiamento europeu, nomeadamente do Portugal 2020 são também prioridades para o ano que agora se inicia.



Em 2017, o Museu Marítimo de Ílhavo anuncia o fim do horário de inverno e a reposição da abertura do MMI e do Navio-Museu Santo André também ao domingo, durante todo o ano. Além disso, a partir de março, será implementado o dia aberto, com visitas grátis ao segundo domingo de cada mês, durante todos os meses do ano. Para garantir um serviço de visitas guiadas permanente e qualificada, todos os dias da semana, será criada uma Bolsa de Guias de Visita.



A estas novidades junta-se uma forte programação que ao longo de todo o ano, celebrará os 80 Anos do Museu, sob o lema “80 Anos a Navegar. Todos ao Leme!”



