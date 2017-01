Futebol: Gafanha prepara ataque à segunda Liga, apesar das "condicionantes" 16 Jan 2017, 22:27 A duas jornadas do fim da fase regular, o Grupo Desportivo da Gafanha (CNS, Série D) alcançou um feito inédito na sua história, garantindo a presença na série de apuramento para a segunda Liga. "O grupo de trabalho foi inexcedível, mesmo quando tivemos de enfrentar uma fase má. Agora vamos certamente lutar pela subida, mas temos muitas condicionantes. Estamos a procurar apoios para o orçamento da parte final do campeonato, por isso não faz sentido falar já em reforços", afirmou João Paulo Ramos, presidente, que assumiu o leme no início da época já determinado em chegar às competições profissionais. À parte das questões em torno da equipa sénior, a melhoria das condições do estádio do Grupo Desportivo da Gafanha está entre as prioridades, tendo sido apresentado um projeto à Câmara local para a necessária comparticipação financeira. "Não nos fecharam a porta, se apresentarmos resultados desportivos", disse o presidente. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

