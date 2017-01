José Alexandre Silva dispensado do comando técnico do Beira-Mar...no rescaldo da segunda derrota

A comissão administrativa do Beira-Mar liderada por António Cruz dispensou os serviços do treinador José Alaxandre Silva, que estava à frente da equipa desde a época passada. O comunicado que dá conta da saída não apresenta razões para a decisão (ver aqui), mas pode ter pesado, além de alguma pressão mais acentuada de adeptos insatisfeitos com as últimas exibições, divergências internas, nas últimas semanas, entre treinador e presidente. O Beira-Mar somou este domingo a segunda derrota no campeonato distrital da primeira divisão, com o Alba (1-2) em Aveiro. O primeiro desaire, também no Mário Duarte, foi na receção ao Paivense. A formação aurinegra, que não assumiu declaradamente ser candidata à subida, ocupa o quarto lugar a um ponto do Espinho (34).