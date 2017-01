A PSP da Feira identificou, a 11 de janeiro, um homem, de 21 anos, por suspeita da prática do crime de roubo.



Segundo o relatório semanal de ocorrências do comando distrital, o jovem agrediu "com pontapés e puxões" um homem de 49 anos, quando este entrava em casa, pelas 23:30 de 9 de janeiro, fugindo do local com a carteira, onde estavam guardados cerca de 300 euros e documentos.



O suspeito, entretanto identificado, foi constituído arguido e prestou Termo de Identidade e Residência (TIR), aguardando pelo desenrolar do inquérito.



Já em Ovar, a PSP deteve na tarde de 12 de janeiro dois jovens (21 e 17 anos), por suspeita de tráfico de estupefacientes. A dupla estava na posse de 293 doses de haxixe, 68 euros e um telemóvel, que foram apreendedidos.



Ao todo, a polícia deteve na última semana 15 indivíduos e apreendeu cerca de 349 doses de estupefacientes.