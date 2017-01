O Governo prepara novas candidaturas a fundos europeus para um conjunto de obras urgentes no litoral, especialmente no concelho de Ovar.



Informação transmitida recentemente durante uma audiência com os presidentes das autarquias de Ovar e Murtosa pelo ministro do Ambiente.

A reunião de trabalho contou ainda com o secretário de Estado do Ambiente e a secretária de Estado Ordenadamento do Território, abrangendo outros assuntos.



Salvador Malheiro (Ovar) e Joaquim Batista (Murtosa) vieram confiantes no avanço de trabalhos de defesa da costa.



A autarquia vareira espera ´vingar´ um projeto para testar a eficácia de quebramares paralelos à costa, concretamente, para travar a erosão da já muito

fustigada praia do Furadouro, mas também em Cortegaça.



Ovar tem reservados 3 milhões de euros para a comparticipação nacional, assumindo os estudos, incluindo de impacte ambiental, e projetos de execução das três estruturas previstas no âmbito do programa Litoral XXI.



O ministro da tutela disse aos presidentes que é necessário terminar o estudo de impacto ambiental, após o que será possível submeter a candidatura com vista ao seu financiamento, estimando-se o mês de março para a apresentação da mesma.



Os autarcas aproveitaram para dar conta ao Governo dos problemas com as marinas da náutica de recreio do Carregal e Torreira, devido ao assoreamento.



Mas não só: fizeram ainda eco das queixas motivadas por taxas de ocupação do domínio hídrico, "cujo valor é muito elevado".



No caso da marina do Carregal, não tem uma atividade comercial para suportar tais encargos, sendo dinamizada por coletividades.



A regularização de caudais, no âmbito do projeto de desassoreamento da Ria de Aveiro, que está em fase de concurso público.