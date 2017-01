Oliveira do Bairro: "Campanha do Agasalho" entrega ofertas a associação de solidariedade 12 Jan 2017, 17:25 A SOLSIL - Associação de Solidariedade Social do Silveiro, em Oliveira do Bairro, beneficiou da "Campanha do Agasalho", uma recolha solidária de brinquedos, roupas, calçado, cobertores e outros produtos, que se realizou no concelho entre 1 e 30 de dezembro.



O material foi deixado em vários pontos de recolha no concelho para entregar a agregados familiares carenciados e outros desfavorecidos locais.



A "Campanha do Agasalho" integrou a programação de Natal da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.



Na edição de 2016, a instituição escolhida para receber o resultado da campanha foi a SOLSIL, uma entidade dotada de uma vocação social, que tem ido ao encontro das necessidades sociais da comunidade, tendo como prioridade a integração social das crianças, respetivas famílias e idosos.

