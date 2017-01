A AIDA - Associação Industrial do Distrito de Aveiro e a SEMA - Associação Empresarial organizam uma campanha em favor da modernização do Hospital Visconde de Salreu, em Estarreja.



As duas entidades empresariais agendaram a apresentação da iniciativa para 18 de janeiro, às 16:30-



A campanha destina-se a recolher apoios junto do tecido empresarial para a realização das obras na unidade hospitalar.



"As empresas que apoiarem esta causa usufruem dos benefícios fiscais previsto na lei do Mecenato", refere uma nota de imprensa.



Espera-se, desta forma, melhorar o conforto dos doentes e o desempenho qualitativo dos cuidados de saúde prestados pelo Hospital de Estarreja.