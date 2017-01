SEF deteve três cidadãos estrangeiros no Centro do País 12 Jan 2017, 11:12 O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) , deteve no Centro do País três cidadãos estrangeiros por permanência irregular, que foram presentes a tribunal.



As detenções ocorreram no âmbito de ações de fiscalização nos distritos de Aveiro, Viseu, Coimbra e Leiria.



O SEF deterou 12 cidadãos estrangeiros em situação irregular em território nacional, tendo sido instaurados processos de contraordenação a quatro entidades patronais, por terem ao seu serviço trabalhadores estrangeiros em situação irregular. As coimas podem variar, no total, entre os 8.000 e os 40.0000 euros.



"As ações, essencialmente direcionadas para a fiscalização de terminais de transporte rodoviário, mas também incidindo no comércio a retalho, levaram, no final da semana passada, à identificação de duas centenas de cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades", refere um comunicado.



Os três detidos aguardam o afastamento do país. Seis outros indivíduos foram notificados para abandono voluntário no prazo de vinte dias, sob pena de virem a ser detidos caso permaneçam em Portugal para além deste prazo. Três dos estrangeiros em situação irregular foram notificados para comparência no SEF, em virtude de poderem reunir condições para se regularizarem.



Estiveram envolvidos nas ações duas dezenas de operacionais do SEF. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)