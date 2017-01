Um indivíduo de 47 anos acusado de violência doméstica e roubo remeteu-se ao silêncio no início do julgamento, em Aveiro.



A vítima, esposa do arguido, confirmou os factos que remontam a 2014 e 2015.



É a segunda vez que o homem, atualmente desempregado, responde por violência doméstica.



"Houve um outro processo, estivemos separados um ano e dei-lhe uma nova oportunidade que não aproveitou", relatou a vítima, relacionando os maus tratos do marido com problemas de alcoolismo agravados a partir da data em que ficou sem trabalho.



O casal tem duas filhas, já maiores e independentes.



A GNR tem registo de várias queixas por agressões e ameaças de morte apresentadas pela vítima, bem como um roubo. Neste caso, o arguido surpreendeu a esposa, atirou-a ao chão aos murros, apoderando-se do telemóvel e 40 euros em dinheiro. A mulher ficou uma semana de baixa devido ao episódio violento.