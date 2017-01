Iniciativa inserida no 5º aniversário este programa municipal que envolve instituições e empresas da cidade de S. João da Madeira.



O Turismo Industrial em S. João da Madeira completa cinco anos no próximo dia 23 de janeiro. As comemorações deste 5.º aniversário começam já neste sábado, 14 de janeiro, às 10h00, com uma atividade que evoca o facto de, no âmbito deste programa do município sanjoanense, os trabalhadores das empresas aderentes terem deixado importantes marcas na memória dos mais de 100 mil visitantes que por aí passaram desde o início de 2012.



Com o título “Deixar Marca”, esta iniciativa consiste na pintura de imagens alusivas à indústria no troço da Rua Oliveira Júnior junto ao edifício da Torre da Oliva, onde se situa o Welcome Center do Turismo Industrial de S. João da Madeira.



Esta é uma das mais emblemáticas artérias da cidade, antiga estrada nacional n.º 1, que tem o nome de um grande empreendedor e empresário sanjoanense: Oliveira Júnior, fundador da Empresa Industrial de Chapelaria, onde hoje funciona o museu dedicado a este setor de atividade.



Assim, os funcionários das empresas e instituições do Turismo Industrial, bem como todos os interessados, estão convidados a envolverem-se ativamente nesta iniciativa e, se assim o desejarem, a participarem na gravação de um vídeo promocional, pelo que se agradece que, se possível, incluam no seu vestuário uma peça de roupa branca.



Cinco dias de visitas gratuitas a partir de 23 de janeiro



Refira-se ainda que, a partir de 23 de janeiro, data oficial do aniversário do Turismo Industrial, haverá 5 dias de visitas gratuitas, sendo que no dia 26 estará disponível tradução simultânea das para surdos e será inaugurada uma exposição de 18 vestidos de chita, numa alusão aos populares concursos sobre esse tema que há muitos anos eram organizados pela antiga empresa Oliva, onde deram fabricadas as populares máquinas de costura com o mesmo nome..



As comemorações encerram a 27 de janeiro, às 21h30, na Torre da Oliva, com Lullaby, num espetáculo muito especial que promete fazer sorrir muito.



Para além de dar a conhecer instituições como o Museu da Chapelaria, o Museu do Calçado e o Nucleo de Arte da Oliva Creative Factory, o programa de Turismo Industrial de S. João da Madeira proporciona visitas a fábricas da cidade durante a sua laboração, bem como à Academia de Design e Calçado e ao Centro Tecnológico do Calçado de Portugal.