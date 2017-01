Aveiro: Problemas na concessão dos transportes acentuam "falta de condições para gerir os destinos do município" - PS 12 Jan 2017, 09:46 "Um desastre completo". É assim que o PS de Aveiro comenta o arranque da concessão dos transportes que estavam nas mãos da Moveaveiro. Em nota divulgada após a presença, ontem, na reunião pública da Câmara, de utentes insatisfeitos, a concelhia socialista aponta o dedo à presidência. "Se estava mal, ficou pior. Trata-se de mais um episódio de gestão autárquica com um denominador comum: política isolacionista". "A concessão que o Engº Ribau Esteves protagonizou é péssima. Não é possível aceitar isto. As pessoas (de todas as linhas) não têm pura e simplesmente serviço (público) de transporte. As linhas, os horários, os trajetos, as paragens, a venda de bilhetes, aumentos,… não se aproveita nada! Diz-se que é para poupar. Poupar o quê (vamos ver!) e a quem. A dívida serve para justificar tudo? – há dinheiro, como se vê por aí! Tudo o que seja degradar a qualidade de vida das pessoas é prejuízo!", refere a tomada de posição divulgada pelas redes sociais. O processo dos transportes, "a juntar a todas as outras inconsequências (a obras na via pública, PAM, …), acentua a falta de condições para gerir os destinos do município de Aveiro", referem a concelhia, garantindo que o Partido Socialista "inverterá radicalmente esta situação". Notícias Relaccionadas 11 Jan 2017, 16:50 Ribau Esteves antecipa avaliação dos transportes e garante que concessão "vai correr bem" Classifique esta notícia: Sem classificação

