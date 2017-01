Aveiro: Assunção Cristas destaca papel de Mário Soares ao travar "deriva da esquerda totalitária" 07 Jan 2017, 18:30 A líder do CDS fez uma pausa na deslocação à cidade, esta tarde, sem suspender o programa, para transmitir "as mais sentidas condolências" à família e amigos de Mário Soares, que faleceu hoje. "O CDS, independentemente das divergências durante estes anos reconhece o papel indeclinável que o dr. Mário Soares teve na construção de uma democracia pluripartidária, especialmente ao mostrar o seu carater e força no momento em que havia risco de deriva da esquerda totalitária", declarou antes de passar pelos festejos do São Gonçalinho. Sim à continuidade da coligação em Aveiro Assunção Cristas aproveitou a visita a Aveiro para confirmar o apoio à recandidatura de Ribau Esteves, considerando que "a obra feita" no município justifica a continuidade da coligação. "Faz todo o sentido", enfatizou. Palavras também ouvidas pelo edil, que acompanharia a presidente do CDS na subida à capela de São Gonçalinho para o tradicional arremesso de cavacas. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

