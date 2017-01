"Ainda não estamos no lugar que desejamos estar" - Jorge (Beira-Mar) 07 Jan 2017, 15:19 Jorge, um dos jogadores mais acarinhados pelos adeptos aveirenses, faz um balanço necessariamente "positivo" do desempenho da equipa época, prometendo lutar pelo sonho da subida.



O médio ofensivo de 20 anos, que tem sido uma das vítimas da rotatividade no plantel - por lesões, castigos ou opção técnica -, não esconde, contudo, a ambição, embora por vezes seja refreada publicamente.



"Ainda não estamos no lugar que desejamos estar. Pessoalmente não comecei tão bem, mas ao longo do tempo adaptei-me à realidade do campeonato e às exigências", declarou o jovem que voltou a época passada ao clube de formação depois de passagens pela Académica e Oliveirense.



Jorge foi determinante na última partida, em casa, com o Fiães. Entrou e fez o empate num jogo que corria em sentido contrário às expetativas aveirenses. O golo, o seu primeiro esta época, um remate de primeira, fora da área, foi eleito o melhor da jornada pela AFA TV (ver resumo).



Um tónico que veio na melhor altura. "Foi um bom golo, num bom momento e importante nesse jogo. Deu-me motivação, mas não me vou esconder nesse golo, porque é passado. Vou tentar dar o meu melhor como tenho feito", garantiu, remetendo para o treinador a decisão de lhe dar as oportunidades que procura para ajudar a equipa.



Jorge irá fazer o resto da época em Aveiro, numa equipa onde reconhece existir "muita qualidade" e que acha capaz de corresponder. "Faltam muitos jogos, vai ser uma segunda volta cheio de grandes jogos até ao fim", vaticinou.



De resto, a luta aguerrida pelas posições cimeiras e o equilíbrio das equipas no campeonato maior da distrital de Aveiro eram esperados. "Sim claro, pelo que conheço sei que a primeira distrital tem sempre muita competitividade, com equipas e jogadores de grande qualidade", disse.



Mensagem aos adeptos



"Desde já agradecer aos adeptos o apoio que nos dão em todos os jogo e dizer para 2017 irem cada vez mais apoiar a nossa equipa, porque temos qualidade e ambição para o resto do campeonato".

