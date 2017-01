Colisão frontal provocou seis feridos, três dos quais graves, em Águeda 06 Jan 2017, 22:47 Uma colisão frontal provocou seis feridos em Macinhata do Vouga, concelho de Águeda. Segundo informação dos bombeiros locais, três sinistrados inspiravam cuidados, devido a suspeitas de traumatismos, mas estavam conscientes e orientados. Depois de estabilizados no local, os feridos seguiram para as urgências hospitalares de Aveiro. Havia registo do transporte de duas crianças que sofreram ferimentos ligeiros. O alerta de acidente numa estrada secundária de Macinhata do Vouga foi dado pelas 20:10. A colisão envolveu duas viaturas de passageiros. Estiveram no local cerca de 12 bombeiros, com seis viaturas, apoiados por meios do INEM. A GNR tomou conta da ocorrência. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

