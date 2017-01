Quase 400 mil euros para os bombeiros do concelho de Ovar 06 Jan 2017, 22:40 A Câmara de Ovar aprovou os apoios financeiros às Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de Ovar e Esmoriz para vigorar no ano de 2017, representando um compromisso municipal que ultrapassa os 395 mil euros.



"Trata-se de uma nova proposta que renova o acordo já celebrado entre a autarquia e as duas corporações de bombeiros do concelho, com condições idênticas às anteriores, atendendo aos bons resultados obtidos", pode ler-se na informação.



Além do apoio regular à atividade das corporações, que ultrapassa os 142 mil a cada, da ajuda ao investimento, no montante de 20 mil euros por corporação, a Câmara assumirá, ainda, o equivalente a 15% do valor global da ampliação dos respetivos quarteis dos bombeiros, num montante global superior a 66 mil euros.



A edilidade aprovou recentemente também um conjunto de benefícios sociais a conceder aos bombeiros voluntários que prestam serviço no concelho.

