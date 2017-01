A marinha detetou duas embarcações de pesca ao largo de Aveiro "sem o pessoal mínimo habilitado para garantir a sua segurança".



Na operação, foram identificados ainda pescadores sem contrato de trabalho assinado, falta de registo no diário de pesca do pescado existente a bordo e outras infrações relacionadas com a documentação



O navio patrulha Cacine da Marinha (NRP Cacine) efetuou ontem e de hoje ações conjuntas com a autoridade marítima local, no âmbito do controlo da atividade da pesca ao largo de Aveiro e da Figueira da Foz.



"Por não estarem asseguradas todas as condições de segurança, por falta de pessoal habilitado, os capitães dos portos de Aveiro e da Figueira da Foz aplicaram como medida cautelar o regresso imediato das embarcações ao seu porto de destino", refere o comunicado.



A Marinha e a Autoridade Marítima Nacional aconselham, por isso, todos os navegantes ao "cumprimento escrupuloso dos regulamentos em vigor por forma a assegurar a sua segurança no mar".